Trova il successo la Juventus di Massimiliano Allegri, che vince di misura grazie alla rete di Bremer contro la Lazio di Maurizio Sarri. Scivolati in fondo alla classifica in campionato, i bianconeri cercano il riscatto in Coppa Italia, accedendo alla semifinale contro l’Inter.

Allegri è intervenuto nel post-partita nella consueta conferenza stampa, in cui si è concentrato sulla partita e sulla prossima sfida in campionato.

Allegri ripensa agli azzurri: “È successo dopo il Napoli”

Di seguito un estratto delle dichiarazioni dell’allenatore bianconero:

Sulla vittoria della squadra:

“La squadra ha fatto una bella partita, non era semplice. Facile dire dall’esterno, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere ma la mazzata dei 15 punti si fa sentire. Venivamo da una brutta sconfitta col Monza, stasera la squadra era presente in campo. Tutti insieme, abbiamo difeso, attaccato, non concedendo niente alla Lazio ed è stata una bella vittoria che i ragazzi si sono meritati”.

Risultato importante la semifinale dopo cosa successo fuori dal campo?

“Questa è una nuova esperienza per tutti. Abbiamo responsabilità addosso ma è anche bello perché dobbiamo fare bene in campionato e in Coppa Italia. Ora giocheremo con l’Inter, poi abbiamo l’Europa League. Dovevamo cambiare dopo le 3 partite di campionato. Da Napoli in poi abbiamo subito gol con troppa facilità e non è da noi”.

FOTO: Getty Images, Allegri

Sulla Serie A: “A Salerno è scontro diretto!”

Primi quattro posti in Serie A?

“Lì è 1, X, 2. L’Inter non ha problemi a rimanere nelle prime 4, Milan, Lazio, Roma e Atalanta han 25% di probabilità. La Lazio gioca bene. Oggi è stata una buona gara, siamo stati bravi a non concedergli campo. Se li scateni han grande tecnica”.

Sulla penalizzazione di 15 punti:

“Bisogna andare piano, è inutile andare di corsa. Col Monza abbiamo sbagliato il primo tempo. Il calcio è questo e va accettato. Metabolizzare, questa era la Coppa Italia ora dobbiamo giocare a Salerno. Ci andiamo a giocare questo scontro diretto a Salerno”.