L’ex difensore brasiliano Leandro Castán ha militato per diversi anni nel campionato italiano, vestendo la maglia di Roma, Torino e Cagliari. Nel club giallorosso venne richiamato proprio dall’attuale allenatore del Napoli Luciano Spalletti, dopo la parentesi in maglia granata.

L’ex calciatore si è raccontato nel profondo delle sue paure, dei momenti di sconforto e di difficoltà della sua vita privata e in campo ai microfoni di Cronache di spogliatoio. Nel corso della sua chiacchierata, Castán ha rivelato anche un retroscena legato proprio all’allenatore azzurro.

Di seguito quanto riportato da Cronache di Spogliatoio:

Castán è sulla via del recupero e nei primi giorni il tecnico di Certaldo lo chiama in ufficio: «Leandro, ho bisogno che torni ad essere il migliore difensore della Serie A. Come devo fare?». E lui: «Mister, ho bisogno di giocare. Prima ne facevo 35 su 38, ora al massimo 3-4». «Non ci sono problemi, ti metto in campo. Sei pronto già per il Verona?». Castán risponde: «Sì, però ho bisogno di un po’ di partite. Devo ritrovare il ritmo». «Tranquillo, ci penso io».

Castán fa l’esordio ufficiale nella nuova Roma di Spalletti contro l’Hellas Verona. «Giocai malissimo. Forse la partita peggiore della mia carriera. Pareggiamo 1-1 e procuro un rigore. Il giorno dopo, Spalletti mi richiama nel suo ufficio. Entro, era lì al pc. Neanche mi siedo e mi fa: ‘Senti, la partita di ieri è stata un disastro’. Gira lo schermo e c’erano 3-4 squadre di Serie B: ‘Il tuo livello è questo, non puoi giocare alla Roma’. Mi è crollato tutto. Gli rispondo: ‘Allora me ne torno in Brasile’. E lui: ‘Fa’ come vuoi, qua sicuro non giochi più».