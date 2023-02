Quanti introiti dalla Champions League: il Napoli ha già incassato una grossa cifra

Febbraio sarà un mese decisivo per il Napoli: quattro gare di campionato con Spezia, Cremonese, Sassuolo ed Empoli che potrebbero aumentare il vantaggio degli azzurri sull’Inter seconda.

Ma febbraio sarà anche il mese del ritorno della Champions League: martedì 21 febbraio, alle ore 21, l’Eintracht Francoforte accoglierà i partenopei per la gara d’andata degli ottavi di finale.

Napoli Champions League (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Incassi Napoli Champions League, quanto vale il passaggio ai quarti di finale

Intanto, il Napoli ha già incassato un grosso introito dalla Champions League e il passaggio del turno potrebbe aumentare ulteriormente la cifra incassata.

Come evidenza l’edizione odierna del “Corriere del Mezzogiorno”, la società partenopea ha incassato 65,4 milioni di euro, così divisi: 4 dalla prima parte del market pool per il terzo posto dell’anno scorso; 15,64 dalla qualificazione alla fase a gironi; 18,2 per il ranking storico; 14 per le cinque vittorie nella fase a gironi e 9,6 per la qualificazione alla fase a gironi.

In caso di qualificazione ai quarti di finale, il Napoli incasserebbe altri 10,6 milioni di euro. Un incentivo in più per affrontare al meglio la gara con l’Eintracht.