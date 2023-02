Champions League, Spalletti esclude due azzurri dalla lista: le scelte

Il Napoli di Luciano Spalletti ha superato egregiamente la fase a gironi di Champions League, qualificandosi agli ottavi di finale da primatista nel girone sopra Liverpool e Ajax. Le prossime sfide in calendario per gli azzurri nella massima competizione europea sono contro l’Eintracht Francoforte, rispettivamente il 21 febbraio in trasferta e il 15 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona.

Ottavi di finale: le scelte di Spalletti

Per la nuova fase di Champions League i club hanno la possibilità di inserire tre ulteriori giocatori da adoperare nelle sfide successive. La presentazione della lista completa deve essere completata entro questa sera a mezzanotte.

FOTO: Getty Images, Spalletti

Secondo quanto rivelato da Francesco Modugno su Sky Sport in diretta da Castel Volturno, il Napoli avrebbe già scelto la lista da presentare. In attesa di comunicazioni ufficiali, l’elenco atleti degli azzurri dovrebbe vedere l’ovvia sostituzione di Sirigu con Gollini, con Idasiak terzo portiere, e l’inserimento di Bereszynski.

Lista Champions: fuori Demme e Zerbin

Esclusi dall’elenco dovrebbero essere Diego Demme e Alessio Zerbin, che subisce la duttilità di Elmas, impiegabile sia alto che largo nel tridente d’attacco.