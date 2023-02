Tiago Pinto tira in ballo il Napoli prima di Roma-Cremonese: avete sentito?

TIAGO PINTO NAPOLI – In questi minuti la Roma è impegnata in campo contro la Cremonese per la sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Obiettivo mancato, a sorpresa, dal Napoli di Luciano Spalletti, eliminato dalla squadra di Davide Ballardini ai calci di rigore.

Sconfitta che ha evitato il doppio confronto ravvicinato tra gli azzurri e i giallorossi: quest’ultimi, che si apprestano a scendere in campo per cercare di raggiungere la semifinale della Coppa Italia.

Coppa Italia, parla Tiago Pinto prima di Roma-Cremonese (e cita anche il Napoli)

Il General Manager della Roma, Tiago Pinto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d’inizio. Di seguito, quanto evidenziato:

“La Cremonese ha battuto il Napoli e dice tutto questo. Noi abbiamo grande voglia di continuare e giocare la partita come una finale”, avverte il dirigente portoghese, facendo riferimento all’impresa dei grigiorossi allo stadio Diego Armando Maradona, monito per evitare cali di tensione.

Gol Simeone Napoli Cremonese

Poi, su Zaniolo ha spiegato: “Capisco la curiosità, ma il club deve prendere un paio di giorni per tirare le somme”.