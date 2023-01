Il Napoli pensa al futuro: decisione già presa da De Laurentiis su Spalletti

Continua la marcia trionfale in vetta alla Serie A del Napoli, che dopo aver battuto per 2-1 la Roma ha ulteriormente allungato il vantaggio in classifica sulle avversarie. Il presente è decisamente il campionato in corso, eppure la società continua a pensare al futuro.

Uno dei nodi da sciogliere è quello del contratto di Luciano Spalletti, sul quale il Napoli può esercitare una clausola unilaterale per allungare l’accordo di un anno. Ebbene, secondo quanto riportato sull’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis avrebbe già deciso di estendere il contratto di Spalletti fino al 30 giugno 2024.

Ultime notizie Napoli, la clausola nel contratto di Spalletti

Ecco quanto evidenziato:

“Non c’è bisogno di incontrarsi, non c’è bisogno di chiarimenti: il Napoli e Spalletti andranno avanti per un altro anno insieme. Senza rinnovo del contratto, senza ridiscutere le condizioni economiche fissate nel 2021, senza ulteriori prolungamenti per festeggiare l’eventuale trionfo del campionato.

De Laurentiis eserciterà a maggio l’opzione unilaterale che ha voluto tenere per sé due anni fa, al momento delle firme, e farà scattare il terzo anno di contratto con Spalletti. Alle stesse cifre: 2,7 milioni di euro. Il patron si terrà ben stretto il tecnico di Certaldo ma senza allungargli l’accordo. E la cosa non pare avere un peso eccessivo per il toscano”.