LIVE PRIMAVERA – Napoli-Empoli 0-0: pazzesca doppia occasione sprecata dagli azzurrini!

42′ – Si accende la gara, bel tiro di Sahli da fuori area, para Stubljar.

41′ – Gran parata di Boffelli che evita la rete dell’Empoli.

30′ – Ottima chiusura di D’Avino su Ekong.

28′ – Clamorosa doppia occasione per il Napoli! Doppio scambio tra Boni e Marchisano sulla destra, quest’ultimo viene servito in area e calcia piazzando con il sinistro sul secondo palo: grande parata di Stubljar che però respinge in maniera centrale, sul pallone si avventa Alastuey che calcia con il sinistro a porta semi spalancata ma clamorosamente manda alto.

24′ – Si fa vedere il Napoli in avanti con un buon cross di Marchisano sul quale si avventa Sahli, il suo colpo di testa però è debole e para senza problemi Stubljar.

15′ – Gara molto combattuta, con pochissime occasioni da una parte e dall’altra.

9′ – Si fa vedere l’Empoli con un bel cross di Bucancil, nessun compagno però è lesto nella deviazione e il pallone sfila sul fondo.

3′ – Buona percussione sulla destra di Marchisano, il suo cross viene però deviato in calcio d’anglo dalla difesa dell’Empoli. Dal corner schema che porta al tiro D’Avino, ma il suo sinistro al volo viene ancora ribattuto dalla difesa.

1′ – Iniziata la partita, batte l’Empoli

ORE 13:55 – Le squadre entrano in campo, a breve il fischio d’inizio. Ricordiamo che sarà osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio.

NAPOLI EMPOLI PRIMAVERA, E FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, D’Avino, Obaretin; Marchiasano, Boni, Alastuey, Acampa; Spavone, Sahli; Rossi.

A disposizione: Turi, Giannini, Lettera, Pesce, Hysaj, Zula, Marranzino, Koffi, Russo, Lamine. Allenatore: Frustalupi.

EMPOLI (4-4-2): Stubjlar, Barsi, Marianucci, Degli Innocenti, Fini, Guarino, Boli, Ignacchiti, Angori, Ekong, Bucancil.

A disposizione: Fantoni, Seghetti, Indragoli, Magazzù, Seck, Stassin, Vallarelli, Renzi, Botrini, Kaczmarski, Tropea, El Bianche, Dragoner. Allenatore: Buscé.

Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Empoli, posticipo della 16esima giornata del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini di mister Frustalupi arrivano a questo impegno dopo la doppia beffa subita con il K.O. di Firenze nello scorso turno di campionato, quando i partenopei sono stati battuti nel recupero, e poi in Coppa Italia contro la Roma ai quarti di finale, eliminati dopo la sconfitta per 2-1.

Per rialzare la testa in campionato servirà quindi avete la meglio dell’Empoli, che al momento staziona a metà classifica con 21 punti, a fronte dei 16 attuali del Napoli, terzultimo in graduatoria e in piena zona playout.

Dal nostro inviato allo stadio G. Piccolo di Cercola: Pasquale Giacometti