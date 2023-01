Sfuma definitivamente un obiettivo: è arrivato l’annuncio ufficiale

Sfuma definitivamente un obiettivo di calciomercato per il Napoli, Cristiano Giuntoli beffato da un club che ha anticipato la concorrenza azzurra.

Ha avuto voglia di chiudere subito il Marsiglia che, proprio questo pomeriggio, ha ufficializzato il colpo Ounahi. La valutazione di mercato, secondo gli azzurri, era diversa da quelle che erano le intenzioni stesse dell’Angers.

Il centrocampista marocchino era stato fortemente accostato agli azzurri, con il Napoli che non ha mai nascosto il proprio interesse per lui, anche in ottica futura. Tutto è sfumato, con il comunicato ufficiale del Marsiglia apparso quest’oggi sui canali del club della Ligue 1, in merito all’acquisto di Ounahi.

Ounahi, niente Napoli (Getty Images)

Ounahi al Marsiglia, comunicato ufficiale

C’è il comunicato ufficiale, Ounahi è un nuovo giocatore del Marsiglia. Il club ha annunciato, sul proprio sito ufficiale, il colpo di calciomercato. Era stato accostato agli azzurri, come obiettivo per il dopo Zielinski, ma il destino di Piotr potrebbe ora cambiare. Cristiano Giuntoli, per il Napoli, dovrà virare su altri orizzonti.