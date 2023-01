“Con o senza penalizzazione”, il giornalista distrugge la Juventus: il commento

La Juventus perde contro il Monza all’Allianz Stadium e i social sono presi d’assalto dai tifosi dei bianconeri, che non ci stanno alla sconfitta dei propri beniamini.

Hanno preso d’assalto anche la pagina social del collega giornalista Umberto Chiariello che, al termine del match, ha commentato quello che è il durissimo momento che sta vivendo il club bianconero, non solo per le questioni extracampo legate alla penalizzazione in classifica.

“Con o senza penalizzazione“, scrive Chiariello: i tifosi della Juventus hanno risposto al commento del giornalista, che ha scritto quanto segue sul proprio profilo Twitter.

Il commento di Chiariello

Quello che segue, è il post pubblicato da Chiariello, in merito alla sconfitta della Juventus e ai rumors che sono emersi sul ricorso in cassazione che permetterebbe alla Juventus stessa di recuperare i punti persi con la penalizzazione. Ecco cos’ha scritto: “Cade pure la Juventus. A riprova che se anche in Cassazione dovesse riavere indietro i punti (cosa molto improbabile), sarebbe comunque a distanze abissali dal Napoli. Questa Juve è peggio in campo o in società? Tra lui e lei scegliere non saprei…“