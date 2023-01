Mourinho: “Complimenti al Napoli e a Spalletti, hanno vinto meritatamente lo Scudetto!”

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani in programma allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli.

Le parole del portoghese arrivano pochi minuti dopo quelle del suo collega azzurro Luciano Spalletti, che ha caricato i suoi nella sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno.

Napoli-Roma, le parole di Mourinho in conferenza stampa

Di seguito, quanto evidenziato nel corso della conferenza stampa dello Special One:

“Mi aspetto il Napoli di sempre. Dico che hanno già vinto meritatamente lo scudetto, meritatamente. Complimenti. Sono un’ottima squadra, con un ottimo allenatore. Hanno 12 punti di distacco, senza una squadra che possa fargli paura. Lo scudetto è loro. Se mi dice che la Roma si scanserà ti dico no, ma hanno vinto già il campionato. Complimenti”.

Poi, il retroscena su Kim Minjae: “Il Napoli non ha nessun giocatore del livello di Dybala. Ha tanto bravi giocatori, uno lo volevo prendere al Tottenham. Costava dieci milioni e il club inglese ne ha offerti 5: in quel momento non poteva spendere soldi. Quel ragazzo voleva tanto venire, ed è Kim. Ha tanti forti giocatori il Napoli, ma non come Dybala”.