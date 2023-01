Gattuso in crisi con il Valencia: “Abbiamo toccato il fondo, chiedo scusa ai tifosi”

Se il Napoli di Spalletti sta volando, c’è una vecchia, ma neanche troppo, conoscenza degli azzurri che fatica ad imporsi. Si tratta di Rino Gattuso con il suo Valencia.

Il tecnico calabrese quest’anno è sbarcato nella Liga ed è subito diventato un idolo dei tifosi spagnoli, ma i risultati stanno faticando ad arrivare.

Il Valencia è infatti a soli tre punti dalla zona retrocessione in campionato e ieri sera è stato eliminato in malo modo dall’Athletic Bilbao in Copa del Rey per 1-3.

Al termine del match, l’allenatore ha voluto metterci la faccia davanti ai propri tifosi:

“Chiedo scusa alle 45.000 persone che erano al Mestalla perché la percezione della squadra era pessima. Abbiamo giocato con la paura. Quando una squadra gioca così, devo scusarmi e prendermi tutta la colpa”.

Valencia Gattuso crisi (Photo by David Ramos/Getty Images)

“Se si gioca così un quarto di Coppa, il primo responsabile sono io. La squadra era spaventata, bisogna analizzare bene cosa sta succedendo perché è difficile parlare dopo una partita così. Devo parlare con i giocatori per capire cosa sta succedendo e perché ci abbattiamo alle prime difficoltà”.

“Con la partita di oggi abbiamo toccato il fondo ed è normale che i tifosi si arrabbino. L’Athletic ha meritato”.