“Napoli-Roma sarà visibile ovunque”: c’è l’annuncio della società!

Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha comunicato una splendida notizia per tutti i suoi tifosi nel mondo.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

“Riflettori accesi sullo Stadio Maradona domenica 29 gennaio. Napoli-Roma sarà seguita in tutto il Mondo, un evento che vedrà la copertura televisiva dei 5 Continenti.

USA: la Gara sarà trasmessa da CBS, in diretta, su Paramount+ (OTT).

MENA: la Gara sarà trasmessa, in diretta, da Starzplay (OTT) e da Abu Dhabi Media su Abu Dhabi Sport Premium 1 (canale lineare).

Russia: la Gara sarà trasmessa da Match TV, in diretta, su Match TV (canale lineare).

Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovenia, la “euroasiatica” Georgia e delle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela.

SALERNO, ITALY – JANUARY 21: Giovanni Di Lorenzo of SSC Napoli celebrates after scoring the 0-1 goal during the Serie A match between Salernitana and SSC Napoli at Stadio Arechi on January 21, 2023 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Collegati anche Australia, Cina, Giappone, Canada, gli Stati africani di Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Zimbawe

Copertura anche in Asia con collegamenti in Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam”.

Dove vedere Napoli Roma in TV e streaming

Per quanto riguarda l’Italia invece, la sfida tra gli uomini di Spalletti e quelli di Mourinho sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN, che detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. La gara sarà visibile scaricando l’app sulle smart tv compatibili.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Napoli-Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva sempre su DAZN, ma questa volta o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app sui propri dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet.