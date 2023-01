Corsa Scudetto, Rrahmani sorprende tutti: “È inutile parlare di questa cosa”

Dopo un girone di andata giocato in maniera strepitosa, gli azzurri possono godersi il primato in solitaria in campionato e affrontare questa seconda parte di stagione forti del vantaggio che si sono costruiti.

Il Napoli di Spalletti è una macchina perfetta e lo ha dimostrato a più riprese sia in campionato che in Champions League e, per tale motivo, non ha alcuna intenzione di fermarsi.

NNapoli, Serie A. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Rrahmani contro la scaramanzia: “Possiamo pronunciare quella parola”.

Proprio della corsa scudetto, a Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club, ne ha parlato il difensore del Napoli Amir Rrahmani, giocatore prezioso negli schemi del tecnico toscano.

Rientrato dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per circa un paio di mesi, il giocatore è tornato alla grande siglando una preziosa rete contro la Juventus.

Di seguito quanto evidenziato:

Sullo Scudetto: “Siamo a metà strada, possiamo pronunciare la parola scudetto. Sono molte partite e ci prepariamo per ogni partita, non pensiamo alla fine. Possiamo vincere solo se giochiamo tutte le partite come sappiamo, non c’è bisogno di parlare”.