Napoli miglior difesa? Rrahmani svela un segreto sul rapporto con Kim

Una delle certezze di questo Napoli che tanto sta entusiasmando sia in Italia che in Europa è senza dubbio il reparto difensivo, Spalletti ha lavorato tanto a riguardo ed ora sta raccogliendo i frutti.

Dopo la partenza di Koulibaly, pilastro della difesa e leader nello spogliatoio per tanti anni, in molti si aspettavano un calo, tuttavia, le super prestazioni di Kim hanno spazzato via ogni tipo di dubbio.

Il difensore sudcoreano, si è sin da subito integrato perfettamente negli schemi di Luciano Spalletti divenendo un punto fermo di questa squadra.

Kim Minjae (Getty Images)

A suon di eccellenti prestazioni impreziosite da qualche gol di testa, specialità della casa, il giocatore ha conquistato i cuori dei napoletani divenendo un idolo della tifoseria partenopea.

“Kim è fortissimo”, parole al miele di Rrahmani

In particolare, proprio di Kim ne ha parlato, alla radio ufficiale del club, Amir Rrahmani, suo compagno nel reparto difensivo.

Questo quanto evidenziato:

“Kim è fortissimo, insieme stiamo andando molto bene. Viene da un altro campionato ma non ne ha risentito, io e lui parliamo tanto ed ora è ad un livello altissimo”.