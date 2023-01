“Regalo al Napoli?”, la risposta di Sarri fa impazzire i tifosi azzurri!

L’impensabile è accaduto: dopo la sconfitta casalinga patita dall’Inter contro l’Empoli, anche il Milan è crollato nella capitale, sotto i colpi di una Lazio a segno per ben 4 volte. Il risultato maturato all’Olimpico gioca ovviamente a favore del Napoli, sempre più in fuga verso quel maledetto primato che manca da ormai 33 anni.

Protagonista indiscusso di questa sera, Maurizio Sarri, ormai fido condottiero della Lazio e a cui tutti i pensieri dei tifosi azzurri sono rivolti questa sera. Visto il suo passato in quel di Napoli, a Sarri non è stato fatto passare inosservato il regalo fatto alla sua ex squadra con la vittoria odierna, provocando nel tecnico una reazione da brividi.

Sarri da applausi sul Napoli, le parole del tecnico

Raggiunto dai microfoni di Dazn al termine della sfida, le domande più gettonate nei confronti di Maurizio Sarri sono state, ovviamente, quelle in merito al “favore” fatto al Napoli frenando i rossoneri. Risposta da applausi quella del tecnico toscano, ovviamente in linea con il suo passato in azzurro ma più concentrata sul suo attuale ruolo alla Lazio.

Di seguito quanto dichiarato:

Regalo al Napoli? “Ci siamo fatti principalmente un regalo per noi, perché siamo andati avanti in classifica e ci tenevamo a battere il Milan per dimostrare che eravamo cresciuti. Se il Napoli è messo benissimo in classifica, non è altro che un motivo di grande soddisfazione sinceramente“.

Mario Reccia