Calciomercato: nuovo acquisto per il Napoli, fissate le visite mediche

Il Napoli di Luciano Spalletti è atteso da un’insidiosa trasferta sul campo della Salernitana. Il tecnico azzurro dovrà fare a meno di Kvaratskhelia e Juan Jesus, ma ha la rosa necessaria per sopperire alle assenze pesanti, in particolare quella del georgiano.

Intanto la società continua a lavorare per rinforzare l’organico da mettere a disposizione del mister partenopeo. Non è un mistero che una delle trattative che più calde in casa Napoli sia lo scambio di portieri con la Fiorentina tra Sirigu e Gollini. E in tal senso arrivano interessanti novità.

FOTO: Getty – Gollini

Calciomercato Napoli, visite mediche per Gollini: stabilito il giorno

Infatti i partenopei hanno definito il giorno in cui far effettuare le visite mediche a Pierluigi Gollini. Il giocatore ex Tottenham, che diventerà il nuovo vice-Meret, è atteso martedì presso la clinica Villa Stuart di Roma. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, nel corso della trasmissione “A tutto calcio” in onda su Rai 2.