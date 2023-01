Osimhen osannato dai giornali: “È l’incubo di Bremer”

Victor Osimhen si è preso il Napoli sulle spalle e lo ha trascinato alla vittoria contro la Juventus. Il bomber nigeriano ha segnato per la prima volta contro la Juventus (ed è stata, poi, una doppietta).

Con la sua prestazione ha legittimato il ruoloda migliore in Serie A, da capocannoniere e da vero leader e top player. Ha legittimato il suo status e il suo “prezzo d’acquisto”, e ha silenziato le critiche una volta per tutte.

I quotidiani di questa mattina hanno osannato la prova e la stagione di Victor Osimhen che continua ad essere estasiante sotto ogni punto di vista.

Osimhen Napoli

Osimhen straripante: le pagelle dei giornali

Voto Osimhen – Gazzetta dello Sport 8,5: “Un predatore rapidissimo e famelico, basta che muova l’aria per spaventare chi lo marca: primo gol a una grande, aggiunge pure il secondo e un assist“.

Voto Osimhen – Corriere dello Sport 9: “Non aveva mai segnato alla Juventus, stavolta gli bastano 14 minuti per cancellare lo 0 e dare inizio al suo personale festival. Serve l’assist per il 2-1 di Kvaratskhelia, altro gol di testa per il 4-1. Bremer lo sognerà a lungo, è il suo incubo. Quando esce, il Maradona si

alza in piedi. Giocatore pazzesco“.

Voto Osimhen – Tuttosport 8: “Un gol da falco dell’area con un’incornata da due metri dalla linea di porta per sbloccare la partita, e poi quella finta con una mossa da ballerino a disorientare Bremer per confezionare l’assist del raddoppio per Kvaratskhelia. Firma ancora di testa la doppietta in mezzo a due bianconeri“.

Voto Osimhen – Il Mattino 8,5 – “I gol di testa e l’assist: è un satanasso, pieno di energie ed entusiasmo. Annienta chiunque“.