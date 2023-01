Sampdoria, Rincon: “Il Napoli gioca il miglior calcio del campionato”, poi carica l’ex azzurro

La sconfitta contro l’Inter non ha fatto iniziare con il sorriso il 2023 del Napoli. La prima sconfitta in campionato ha alimentato qualche paura che dovrà essere subito scacciata nel match di oggi contro la Sampdoria.

Il Napoli è atteso a Marassi, dove alle ore 18 andrà in scena il match tra i ragazzi di Spalletti e i blucerchiati. Una gara importante che servirà a riportare la Juve a -7 e mettere pressione al Milan, impegnato in serata contro la Roma di José Mourinho.

Luciano Spalletti (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Sampdoria Napoli, parla Rincon

La Sampdoria, invece, ha iniziato alla grande il nuovo anno, vincendo a sorpresa per 2-1 in casa del Sassuolo. La squadra di Stankovic ha superato la Cremonese in classifica e si è portata a -5 dalla zona salvezza.

Una vittoria che ha ridato morale alla squadra, così come sottolineato da Tomas Rincon, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”.

“La vittoria col Sassuolo è stata fondamentale, ha accresciuto l’autostima. Il passato ormai è alle spalle, inutile continuare a pensarci. Eravamo andati in ritiro in Turchia perché volevamo ripartire forte in quello che per noi è un vero e proprio nuovo campionato. Siamo vivi“.

Rincon affida all’ex Napoli Manolo Gabbiadini le speranze salvezza: “Si era fatto male proprio con il Sassuolo a febbraio, e di nuovo con il Sassuolo è rinato. So bene quali difficoltà nasconda il recupero dopo un infortunio serio come il suo, ma si è riconfermato il grande leader di cui tutti avevamo bisogno”.

Della sfida con il Napoli di oggi, il centrocampista venezuelano ha parlato così: “La sconfitta con l’Inter influirà sul loro modo di giocare? No, parliamo sempre della squadra che gioca il miglior calcio del campionato. E che ha fatto divertire sinora tutti coloro che amano questo sport. Noi dobbiamo tornare a sfruttare l’effetto-Marassi”.