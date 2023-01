Sampdoria-Napoli, Spalletti rivoluziona la formazione: cinque cambi rispetto all’Inter

Oggi è il giorno di Sampdoria-Napoli, oggi è il giorno del ricordo di Gianluca Vialli: l’ex attaccante doriano, scomparso due giorni fa a Londra, sarà ricordato nello stadio dove ha scritto la storia.

Il Napoli, dal canto suo, dovrà rialzarsi dopo la sconfitta di mercoledì contro l’Inter a San Siro: la Juventus ha vinto un altro match (l’ottavo consecutivo) ed è lì a -4.

Inter Napoli (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

Probabili formazioni Sampdoria Napoli

La prestazione di San Siro è stata abbastanza deludente e ha evidenziato un Napoli scarico e privo di idee. Ecco perché l’intenzione di Spalletti è di effettuare qualche cambio di formazione per dare una sterzata.

Nonostante le voci degli ultimi giorni, Kvaratskhelia non sarà toccato: il talento georgiano partirà dal primo minuto in avanti.

Le modifiche sostanziali avverranno in difesa e a centrocampo: Rrahmani e Mathias Olivera verranno tenuti a riposo e saranno sostituiti da Juan Jesus e Mario Rui.

A centrocampo, reparto che forse ha sofferto maggiormente nel big match di mercoledì, ci sarà una piccola rivoluzione: l’imprescindibile Lobotka sarà affiancato da Elmas e Ndombele. I due rientranti dal Mondiale Zielinski e Anguissa non hanno convinto e saranno “sacrificati” per questa gara.

In attacco occasione per Jack Raspadori che sarà utilizzato in una posizione inedita a destra a completare il terzetto con Kvara e Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia