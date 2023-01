Ounahi-Napoli, gli azzurri vogliono muoversi d’anticipo: le ultime

Il calciomercato del Napoli si è aperto con l’ufficialità dello scambio Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria: adesso, le attenzioni della squadra devono essere rivolte al campo.

Ma se per questa sessione invernale si dovrà solo attendere le decisioni di Diego Demme e Salvatore Sirigu, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta già muovendo per il mercato estivo.

Calciomercato Napoli, si chiude subito per Ounahi?

Tra i tanti nomi presenti sul taccuino del DS partenopeo c’è sicuramente anche quello di Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino dell’Angers che ha impressionato tutti al Mondiale in Qatar a suon di grandi prestazioni.

Azzedine Ounahi e Sofiane Boufal (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

La trattativa va avanti da settimane e l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” ha dato ulteriori aggiornamenti.

Il Napoli vorrebbe muoversi d’anticipo per sbaragliare la concorrenza: i partenopei sono pronti a un investimento nell’immediato per acquistare subito il suo cartellino e poi lasciarlo in prestito all’Angers fino al termine della stagione.

L’offerta del Napoli è di 15 milioni più bonus per un massimo di 20 milioni complessivi. Il club francese ne chiede almeno 25 e spera di scatenare un’asta in estate: sul marocchino, infatti, è vivo l’interesse di Leicester e Marsiglia.