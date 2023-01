FOTO – Villarreal-Real Madrid, incontro azzurro con abbraccio per gli ex: è successo nel pre-partita

Pepe Reina e Raul Albiol sono stati protagonisti quest’oggi con il Villarreal, nella delicata sfida di campionato contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Prima del match, c’è stato un incontro proprio nel tunnel del “Stadio della Ceramica” che avrebbe portato al terreno di gioco, nella gara poi vinta da Albiol e compagni di squadra.

Raul Albiol che fu voluto fortemente da Carlo Ancelotti per un altro anno al Napoli, prima dell’addio che era già stato annunciato per lo spagnolo, con la voglia di ritornare in Spagna. Una chiacchierata con sorrisi e un abbraccio forte tra i due, poco prima della sfida da “avversari”, immortalati nelle immagini in diretta, poco prima dell’inizio del match. Ricordi azzurri, considerando che la presenza di Albiol a Madrid non ha mai visto il destino incrociato dello stesso tecnico che lo avrebbe poi avuto al Napoli, nella sua esperienza ai piedi del Vesuvio. Di seguito, la foto dell’abbraccio tra Albiol e Carlo Ancelotti.

Albiol e Ancelotti

Villarreal, abbracci e vittoria: battuto Ancelotti, trionfano Albiol e Reina

Trionfano gli ex calciatori azzurri, Albiol e Reina, ai danni di Carlo Ancelotti e del Real Madrid. Vittoria per due reti a uno da parte del club dei sottomarini gialli, a segno Yeremi Pino e Gerard Moreno, per Benzema invece la rete del momentaneo pareggio.