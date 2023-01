Mancini: “Il Napoli è favorito per lo scudetto”, poi la rivelazione su Kvaratskhelia

L’anno solare 2022 calcistico si è chiuso con il Mondiale in Qatar che ha visto trionfare l’Argentina di Leo Messi.

L’Italia ha dovuto assistere da casa per la seconda volta consecutiva: una delusione enorme, soprattutto dopo la vittoria dell’Europeo che aveva illuso tutti.

Italia Macedonia del Nord (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

Intervista Mancini, il CT dell’Italia parla del Napoli

Il CT italiano Roberto Mancini, in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport”, ha voluto dimenticare quest’anno fatto di delusioni sportive e guarda con speranza al 2023.

Inoltre, Mancini ha anche risposto ad alcune domande riguardo la Serie A: di seguito un estratto dell’intervista.

Già che azzecca pronostici: a chi lo scudetto?

“Questa è troppo difficile, e dopo 50 giorni di sosta anche di più. Ma il Napoli ha buone possibilità: otto punti di vantaggio e un gruppo collaudato che ha anche aggiunto due-tre giocatori forti”.

Undici vittorie prima della sosta: Napoli danneggiato dallo stop, o gli serviva?

“Difficile parlare di vantaggio: erano in una condizione psicofisica straordinaria. Ma è anche vero che un momento di difficoltà in una stagione arriva sempre: magari per loro sarebbe arrivato fra novembre e dicembre”.

A gennaio il Napoli incontra Inter, Juve e Roma: il campionato si decide già in questo mese?

“Diciamo che il Napoli con tre vittorie metterebbe un’ipoteca seria”.

Kvaratskhelia ha detto: «Inutile studiarmi con i video». Lei che era un fantasista: è così?

“Mio figlio Andrea me ne aveva parlato come di un fenomeno già cinque anni fa: aveva ragione. Oggi nel calcio si sa tutto di tutti, ma quando sei forte sei forte: se non ti consentono più di fare certe cose, nei fai altre”.

Per Lobotka, uomo chiave, meglio un centrocampo a tre. Però così Spalletti perde un uomo

offensivo.

“Il 4-3-3 gli ha dato i risultati migliori: a costo di sacrificare qualcuno”.

Oggi per la classifica l’anti Napoli è il Milan.

“Le inseguitrici sono tutte vicine fra loro e tutte in tempo per riprendere il Napoli. Però devono correre tanto e forte”.