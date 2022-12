Lukaku lancia la sfida al Napoli! Poi il commento su Osimhen

Ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, che verrà pubblicata domani alle 14, per intera, il centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku.

Rientrerà probabilmente da titolare contro il Napoli nella sfida che si giocherà a San Siro il 4 gennaio, in quello che viene definitivo come scontro da dentro o fuori per la corsa Scudetto, in casa Inter.

Lukaku ha parlato infatti della sfida tra Inter e Napoli, che si terrà praticamente tra quattro giorno. Ecco cos’ha detto in merito alla lotta Scudetto contro il team capolista in Serie A.

Lukaku: elogio e sfida al Napoli di Victor Osimhen

Quelle che seguono, sono le parole di Romelu Lukaku sul Napoli: “Finché non vediamo una squadra alzare il trofeo dello Scudetto, tutto è possibile. Giochiamo a calcio per questo, niente è impossibile. Mancano sei mesi alla fine del campionato. Il campionato quando finisce? A giugno, vero? E allora…”

Poi il commento di “Big Rom”, sul Napoli e su Osimhen: “Spalletti ha fatto bene sempre con le sue squadre, il Napoli ha dei giocatori veramente forti. Sono stato fuori e ho guardato le loro partite, hanno Osimhen che fa tanti gol. Abbiamo rispetto per il Napoli, ma non abbiamo paura”.