Pelé, Juan Jesus fa commuovere tutti con il suo saluto social (FOTO)

È un giorno triste per il mondo del calcio, che oggi ha salutato Pelé, scomparso nelle ultime ore all’età di 82 anni. La stella brasiliana si è spenta dopo una lunga malattia, al fianco dei suoi affetti e del personale medico che lo ha assistito in queste ultime settimane, critiche per lo stato di salute di O Rei.

Simbolo del calcio brasiliano e non solo, Pelé è divenuta un’icona incacellabile per la storia del calcio, così come dimostrato anche dai numerosi messaggi di cordoglio proveniente da tutto il mondo.

Tra questi, non poteva mancare il difensore brasiliano del Napoli Juan Jesus, che ha affidato ai social il saluto al suo idolo.

Pelé, il ricordo di Juan Jesus

Queste le toccanti parole scritte dall’ex Roma sul suo profio Instagram:

“Era così forte che vinse tre mondiali. Era così grande che rivoluzionó il gioco stravolgendone i parametri e le abitudini. Orgoglio del nostro popolo a tal punto da diventarne simbolo. E quando una persona diventa l’immagine di un paese significa che ne ha scritto la storia. E così da decenni piccoli brasiliani giocano per le strade sognando di diventare come Lui. Pelè=Brasile. Brasile=Pele. Per sempre”.