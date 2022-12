Ancelotti torna a parlare del Napoli: parole da applausi dell’ex tecnico azzurro!

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid con un passato recente al Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset.

Lo speciale messo a punto dall’emittente televisiva andrà in onda nei prossimi giorni, ma è stata svelata un’anticipazione su alcune dichiarazioni in merito alla sua parentesi all’ombra del Vesuvio.

Ultime calcio Napoli, Ancelotti: “Esperienza per me positiva”, poi si sbilancia sullo Scudetto

Di seguito, quanto evidenziato nel corso dell’anticipazione resa nota in queste ore:

“Un consiglio a Spalletti? Non voglio darne assolutamente, auguro solo che una piazza come Napoli possa finalmente riuscire a vincere lo Scudetto. Il vantaggio è importante, ma la stagione è lunga. L’esperienza di Napoli è stata positiva, volevo tornare in Italia e l’ho fatto in una piazza calda.

Le cose non sono andate perfettamente, ma dal mio punto di vista sono andate comunque bene. Poi c’è stato l’Everton, un’altra esperienza importante. Sono stati bei momenti, poi a sorpresa il ritorno inaspettato al Real Madrid”, ha concluso l’ex tecnico dei partenopei.