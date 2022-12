Festa di Natale al Maradona: succederà prima di Napoli-Lille

Questa sera scende in campo il Napoli e lo farà per l’amichevole di fine anno contro il Lille. Sarà questa sera, infatti, l’ultima sfida giocata al Diego Armando Maradona e il Napoli vuole dimenticare la sconfitta subita per mano del Villareal.

Dopo aver vinto le altre due amichevoli giocate in Turchia, in questa fase di preparazione che porta a Inter-Napoli del 4 gennaio, questa sera va a caccia di vittoria Luciano Spalletti. Il Maradona saluterà il 2022 e il Napoli festeggerà con i suoi tifosi il Natale e le feste di fine anno.

Lo farà l’intero stadio perché precisamente alle 19 e 53, l’impianto del Diego Armando Maradona si spegnerà per un gioco di luci suggestivo con il popolo partenopeo, sul terreno di gioco.

Stadio Maradona

Festa di Natale, il gioco di luci allo stadio in Napoli-Lille

Succederà prima di Napoli-Lille, gli azzurri saluteranno i propri tifosi con un effetto di luci all’interno del Diego Armando Maradona. Si spegneranno le stesse luci, per poi festeggiare il Natale e le feste, assieme ai tifosi, con effetti in campo che verranno fuori prima del calcio d’inizio, in programma per le ore 20.