Calciomercato Napoli: si può chiudere già a gennaio il colpo “alla Rrahmani”!

Si può chiudere già a gennaio il colpo di calciomercato per il Napoli, con Cristiano Giuntoli a lavoro per completare l’operazione. È la scelta presa dalla dirigenza partenopea, che tenterà di piazzare il colpo “alla Rrahmani”, riuscendo a prendere il calciatore per la prossima stagione.

Il Napoli potrebbe toccare poco o nulla tra le entrate e le uscite nel mercato di gennaio, ma Giuntoli è a lavoro per il futuro. E lo stesso, passerebbe dunque per Lazar Samardzic, calciatore che piace particolarmente agli azzurri.

Con Demme probabilmente in uscita, anche se solo a fine stagione e non nell’immediato, il Napoli andrebbe a sostituirlo con un colpo importante in vista anche del futuro.

Samardzic Napoli (Getty Images)

Samardzic al Napoli come Rrahmani: l’operazione

Come accadde per Rrahmani, Lazar Samardzic potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli, restando però in prestito al suo attuale club. Sei mesi per continuare a crescere in Serie A e all’Udinese, per poi unirsi al club azzurro nella stagione 2023/2024. Il club friulano, con tale operazione, potrebbe decidere di accettare l’offerta del Napoli. Sarà un intenso mercato per gli azzurri, che continuano a progettare il futuro dopo quanto già fatto nella scorsa estate.