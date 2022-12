Baldini sul Napoli: “Giocano il miglior calcio d’Italia. Kvaratskhelia ha permesso una cosa a Spalletti” (VIDEO)

Serata di premiazioni a Salerno, dove in serata si sta tenendo l’Italian Sport Awards 2022, Festival del calcio che vedrà premiati personaggi che si sono distinti in quest’anno, come Paolo Maldini, Ciro Immobile, Lorenzo Pellegrini e anche il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

Tra i personaggi premiati, spicca anche Silvio Baldini, che è stato inserito nella Top XI della Serie C, alla luce della promozione ottenuta con il Palermo.

Notizie calcio Napoli, il commento di Baldini

Silvio Baldini ha avuto modo di commentare quanto sta facendo il Napoli, tessendo le lodi anche a Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito, quanto dichiarato:

“Il Napoli è la squadra che gioca il miglior calcio. Spalletti è un grande allenatore e una bravissima persona. Kvaratskhelia è un fenomeno, è un valore aggiunto che ha permesso a Spalletti di ottenere risultati straordinari”.

Sul mercato, poi aggiunge: “Non può esistere un equilibrio in un mondo che cerca di rubare, è impossibile se non ci sono delle regole. questo è il sistema: i più furbi ne approfittano e ne guadagnano”