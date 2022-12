La Juventus tenta Giuntoli: la volontà del DS del Napoli è chiara

Il Mondiale è ormai in chiusura (nel weekend si giocherà la finale tra Francia e Argentina) e i tifosi italiani non aspettano altro che il 4 gennaio 2023, data della ripresa del campionato di Serie A.

In questo periodo di sosta del campionato, in Italia si è parlato solo ed esclusivamente del caso Juventus. Le dimissioni di tutto il CDA bianconero e le intercettazioni nell’indagine Prisma hanno preso le copertine di tutti i quotidiani sportivi.

Adesso, la Juventus dovrà rivoluzionare il proprio organigramma e tra i nomi per il ruolo di nuovo direttore sportivo c’è anche quello di Cristiano Giuntoli.

Cristiano Giuntoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Giuntoli Juventus, l’idea del DS del Napoli

Il club bianconero ha visto in Giuntoli l’uomo giusto per ripartire e sta tentando in tutti i modi di convincere l’ex Carpi.

Giuntoli, però, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di cedere alle lusinghe della Vecchia Signora: la sua volontà è quella di restare in azzurro.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, il DS partenopeo, che ha un contratto in scadenza a giugno 2024, avrebbe già iniziato a parlare con l’AD Chiavelli per il rinnovo.

Giuntoli sta bene a Napoli e il Napoli sta bene con Giuntoli: non c’è nulla di cui preoccuparsi, le proposte bianconere saranno rispedite al mittente.