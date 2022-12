Situazione rinnovi in casa Napoli, novità su Lobotka e Zielinski: le ultime

La sosta per il Mondiale in Qatar è arrivata nel momento migliore per il Napoli: gli azzurri hanno chiuso la prima parte di stagione al primo posto in classifica in Serie A a +8 dal Milan secondo.

Questa pausa di metà stagione, però, può essere un bene per gli azzurri: Spalletti sta lavorando molto con i suoi giocatori in questo ritiro invernale in Turchia per preparare i suoi ragazzi alla seconda parte di stagione anche sotto l’aspetto psicologico.

La pausa è un bene anche per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli: la società ha più tempo per lavorare con calma ai rinnovi di contratto.

Rinnovo Lobotka, dettagli da ultimare

Dopo aver rinnovato i contratti di Meret, Zerbin e Anguissa, il Napoli è pronto a far firmare anche Stanislav Lobotka.

Stanislav Lobotka (Getty Images)

Il centrocampista slovacco è perno imprescindibile di questa squadra e il Napoli non vuole perderlo. Ecco perché si è mosso d’anticipo per rinnovargli il contratto in scadenza nel 2025.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, il Napoli ha definito da tempo l’accordo, ma bisogna limare gli ultimi dettagli riguardo i bonus. L’annuncio però è previsto a breve: Lobotka rinnoverà prima di Natale.

Futuro Zielinski, Giuntoli “convoca” gli agenti

Più delicato il discorso che riguarda Piotr Zielinski. Il polacco è in scadenza nel 2024 e i dubbi sul suo futuro sono tanti.

Piotr Zielinski (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Il Napoli chiederà al suo numero 20 di abbassarsi leggermente l’ingaggio: il tetto degli stipendi non può essere superiore ai 4 milioni netti.

Sempre “Il Mattino” svela che Giuntoli ha invitato gli agenti di Zielinski a Napoli per discutere sul futuro del polacco e le richieste per il nuovo contratto.

Appuntamento a Napoli dopo la Turchia: il futuro di Zielinski è in bilico.