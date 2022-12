Ultime mercato Napoli, azzurri su Baldanzi: le condizioni dell’Empoli

Il Napoli sta lavorando senza sosta ad Antalya per preparare al meglio la ripresa del campionato quando gli azzurri affronteranno l’Inter subito dopo la sosta per i Mondiali.

Dopo una prima parte di stagione strabiliante, i ragazzi di Spalletti vogliono tenere alta la concentrazione e riprendere la loro cavalcata trionfale. Gli azzurri, infatti, sono primi in Serie A e sono arrivati primi nel girone di Champions League davanti al Liverpool.

Oltre alla squadra, c’è chi dietro le quinte ha lavorato senza sosta nel corso di questa sosta. Si tratta di Cristiano Giuntoli, sempre alla ricerca dei migliori talenti del panorama calcistico per consegnare a Spalletti una rosa sempre più competitiva.

Tommaso Baldanzi (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Napoli su Baldanzi: l’Empoli non vuole cederlo a gennaio

Le attenzioni del ds azzurro sono finite sul giovane dell’Empoli Tommaso Baldanzi. Si tratta di un trequartista classe 2003 che in questa stagione ha già totalizzato 2 reti in sole 6 presenze in Serie A.

Il Napoli lo segue da tempo, ma l’Empoli non pare intenzionato a privarsene. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, il Napoli ha effettuato diversi sondaggi nelle scorse settimane e pare intenzionato a seguire meglio la crescita del ragazzo sul lungo periodo. L’Empoli, poi, non è intenzionato a cederlo già a gennaio.

A meno di offerte irrinunciabili, dunque, non sembrano esserci spiragli per vedere il gioiello “toscano” vestire la maglia azzurra dal prossimo gennaio.