Notizia da Di Marzio, ci sono novità su Demme: idea del Napoli

Con la sosta del campionato, dovuta alla Coppa del Mondo in Qatar, i vari direttori sportivi e allenatori hanno continuato a lavorare sottotraccia al fine di avere squadre ancor più competitive.

È il caso anche del Napoli, il ds Cristiano Giuntoli, in collaborazione con Spalletti e con la società, ha lavorato a numerosi rinnovi di contratto pensando, dunque, già al futuro.

Con la sessione di mercato invernale ormai alle porte, è anche già tempo di calciomercato: il direttore ha più volte ribadito che gli azzurri difficilmente faranno qualche manovra sia in entrata che in uscita.

Cristiano Giuntoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Pressing su Demme: il Napoli valuta il sostituto

Tuttavia, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, pare che la Salernitana sia in forte pressing sul centrocampista del Napoli Diego Demme.

Il giocatore ha trovato pochissimo spazio, complice anche un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box nella primissima parte di stagione, per tale motivo il club campano sta provando l’affondo.

Queste le parole dell’esperto:

“La Salernitana spinge per il prestito di Diego Demme. Se il tedesco dovesse andare via, il Napoli potrebbe andare a cercare un centrocampista simile a Lobotka per caratteristiche”