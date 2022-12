Meret svela un retroscena: “Lo facciamo in allenamento, siamo stanchi”

Dopo quasi un mese dall’ultima volta, il Napoli è tornato in campo: gli azzurri hanno disputato la prima amichevole di questo ritiro in Turchia.

Antalyaspor-Napoli: gli azzurri ripartono con una vittoria

L’avversario è stato l’Antalyaspor, squadra allenata dall’ex giocatore Nuri Sahin: i partenopei hanno disputato una buona gara vincendo per 2-3 grazie ad una doppietta di Raspadori e al gol di Politano.

Napoli, Politano

È stato un buon test per il Napoli, gli azzurri hanno potuto mettere minuti nelle gambe e provare nuove soluzioni di gioco.

Meret suona la carica: “Mai calare l’attenzione”

Uno dei protagonisti del match è stato sicuramente Alex Meret il quale, al termine della partita, ha parlato in mixed zone.

Queste le sue parole:

Sulla vittoria: “Vincere è sempre importante perché ci dà fiducia e morale. È stata una partita un po’ dura visti i carichi di allenamento, non eravamo molto lucidi ma abbiamo comunque creato occasioni, dobbiamo continuare a lavorare per farci trovare pronti”

Sulla ripartenza: “Tramite il lavoro quotidiano e seguendo il mister possiamo continuare a ottenere i risultati positivi che già abbiamo avuto nella prima parte del campionato, non dobbiamo mai calare l’attenzione”.

Sul ritiro: “Io sto lavorando tanto perché il mister mi chiede tanto, non è stato facile giocare su questo campo che ci ha creato qualche difficoltà, non si riusciva a giocare la palla benissimo ma siamo riusciti a vincere. Stiamo provando qualcosa di diverso ma poi, come sempre, sarà il mister a decidere chi far giocare. Questi match servono anche per sperimentare e vedere se poi potranno esserci utili in campionato”.

Sui nazionali: “Non li ho sentiti, si godranno le meritate vacanze e li aspettiamo con grande gioia e voglia di lavorare. Quando torneranno daranno il massimo”:

Sugli allenamenti: “Per ora stiamo facendo molte sedute doppie e in campo si è visto che eravamo un po’ stanchi e poco lucidi, dobbiamo essere pronti per il 4 gennaio”.