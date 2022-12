Omaggio a Maradona in Turchia: è successo prima del fischio d’inizio allo stadio

È tempo di tornare in campo, gli azzurri sfidano l’Antalyaspor nella prima amichevole del ritiro in Turchia a meno di un mese dal ritorno in campo, in Serie A.

Lavorano gli azzurri a quella che sarà la ripresa per la lotta Scudetto e tutto passerà anche dalle amichevoli in ritiro. Tra le diverse gare che affronterà la squadra di Spalletti, quella di oggi ad Antalya, contro il club turco dell’Antalyaspor.

Poco prima del calcio d’inizio e nel corso del riscaldamento, un omaggio da parte dei turchi a Diego Armando Maradona, leggenda del calcio argentino e del Napoli. Gli azzurri sono in campo e il calcio d’inizio è previsto per le 18 e 45.

L’omaggio a Maradona prima di Antalyaspor-Napoli

Omaggio a Diego Armanndo Maradona, è successo al Corendon Airlines Park Stadium di Antalya, nel pre-partita di Antalyaspor-Napoli. Riscaldamento con “Life is Live” in sottofondo, leggendaria canzone che vede protagonista Maradona nello storico riscaldamento con il Napoli. Di seguito, le immagini del tabellone in cui figura la leggenda del club partenopeo.