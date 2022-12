Home » Copertina Calcio Napoli » Spalletti: “Chi vive a Napoli non vuole andare via! Può succedere ai nostri calciatori per tanto tempo”

Il Napoli sta lavorando duramente in Turchia, ad Antalya, per farsi trovare al meglio alla ripresa del campionato. I ragazzi di Luciano Spalletti vogliono riprendere la loro cavalcata trionfale che li ha portati al primo posto in Serie A e al primo posto nel girone di Champions League.

Proprio Luciano Spalletti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della stampa turca.

Luciano Spalletti Napoli (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Di seguito quanto evidenziato:

“Sarebbe bello allenare qui. Vorrei poter allenare qui un giorno. Allenatori di alta qualità non sono venuti qui per caso. In questo momento, Montella, Pirlo e Farioli sono qui. Conosco molto bene Farioli, amico mio. È un uomo di calcio e so che ha del potenziale. Montella è anche 3° in classifica. Deve aver fatto qualcosa di straordinario per essere dietro Fenerbahçe e Galatasaray, è un mio ex calciatore. Stavo anche imparando qualcosa da lui in quel tempo. Ci siamo anche incontrati come allenatori, e ho sempre visto che avversario difficile fosse quando ci siamo incontrati. La sua conoscenza del calcio è molto ampia, ora lo sta dimostrando a tutti come allenatore”.

Sul calcio turco:

“La gente lo vede come se fosse di secondo livello, ma in realtà anche il calcio turco è a livello europeo. Se vengono qui allenatori importanti, non è una coincidenza. Hanno visto il potenziale qui. Stanno cercando di cogliere l’opportunità di lavorare in importanti squadre turche o importanti in Europa mettendo in luce questo potenziale. Il calcio qui non è lontano dall’Europa. Gli allenatori che vengono qui stanno lavorando sodo per migliorare se stessi e il calcio turco”.

Spalletti su Fatih Terim, leggenda del Galatasaray:

“Fatih Terim è venuto in Italia tanti anni fa. Anche la parola con cui viene definito, ‘Imperatore’, può mostrare quanto potere può dare, quanto può dominare i giocatori e aggiungere qualcosa a loro. Il calcio non è di secondo livello. E equivalente a quello europeo.

I giocatori di calcio possono essere allenati ovunque. La cosa più importante è essere in grado di utilizzare quei calciatori nel modo più efficiente e sviluppare e presentarli al mercato.

Ecco perché il calcio in Turchia è di altissima qualità. Con Fatih Terim abbiamo un rapporto più che un amico. Potremmo non vederci da anni, ma quando ci vediamo è come se non stessimo vedendo uno di famiglia. Ci abbracciamo, parliamo, raccontiamo storie. lo sono uno che vive fuori Firenze. Lì ho capito e visto cosa pensavano le persone di Fatih Terim. Da li puoi capire che grande persona è”.

Kim Minjae Napoli (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Spalletti su Kim: “Ho capito subito le sue qualità”

“Dopo la partenza di Koulibaly, abbiamo dovuto acquistare un grande calciatore, Kim Min-Jae. Quando l’ho visto dopo che è arrivato da noi, ho capito quanta qualità avesse, che grande campione avevamo preso. Dopo Koulibaly, dovevamo ingaggiare un giocatore molto importante e ha riempito molto bene il suo posto”.

Spalletti: “I tifosi sono la nostra forza”

“Come Napoli, traiamo la nostra forza dalla nostra città. I giocatori che abbiamo potrebbero trascorrere la loro carriera con noi per molto tempo. Non ne dubitiamo. La ragione di ciò è la passione e l’amore per il calcio nel Napoli. Questo amore permea tutti i calciatori. Nessuno che vive a Napoli vuole andarsene. Abbiamo il potere di tenere tutti i giocatori finché vogliamo”.

Elmas Napoli (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Spalletti su Elmas:

“Eljif Elmas è la luce dei miei occhi sia che giochi o meno. E una persona eccezionale che può giocare in qualsiasi posizione. È un calciatore che vuole lavorare e migliorare costantemente. È un giocatore che può ancora vincere la partita se gioca per 10 minuti. Gioca anche il lato sporco del calcio. È un calciatore che corre, mette pressione, prende palla, lavora. Qualunque cosa accada, sarà al centro dei miei occhi”.

La pausa per la Coppa del Mondo?

“Squadre come noi hanno l’opportunità di lavorare in modo più dettagliato. Non puoi andare così tutto il tempo. La pausa offrirà l’opportunità di lavorare nel dettaglio. Siamo molto contenti della forma che abbiamo raggiunto. Sarà un grande vantaggio per una squadra come noi poter lavorare e mantenere le nostre prestazioni in questo periodo. Il nostro club, ha fatto un ottimo inizio di stagione, le mosse giuste di mercato, l’inserimento di giovani e giocatori di calcio di talento nella squadra sono stati un vantaggio per noi. Abbiamo molta qualità, ma abbiamo anche aspetti che dobbiamo migliorare. Quando mettiamo in primo piano la nostra qualità, le aree che dobbiamo migliorare vengono messe in ombra. Mi congratulo con i miei ragazzi, faremo del nostro meglio per continuare così”.

Sul ritiro:

“Conoscevo Antalya già da prima. Ero stato due volte quando ero a capo dello Zenit. Abbiamo trovato un livello dove possiamo lavorare nel modo più corretto. Questo ci rende molto felici. Il clima qui è fantastico, ma non voglio abituarmici, non riusciamo a trovare lo stesso clima quando torneremo in Italia. Siamo in un ottimo albergo, abbiamo trovato delle opportunità talmente buone che la nostra dirigenza vorrà venire qui a campeggiare prima delle partite”.