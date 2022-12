“Speriamo nello scudetto”, Inzaghi ci crede: cosa ha detto in vista di Inter-Napoli!

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa parlando della ripresa del campionato e della sfida al Napoli del 4 gennaio, ultima chiamata per la corsa scudetto dei nerazzurri. Ecco quanto evidenziato:

Verso Inter-Napoli, le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa

“Ci stiamo allenando bene, la gara di ieri è stata impegnativa, abbiamo fatto quello che dovevamo contro una squadra maltese di buona qualità, ora dobbiamo lavorare per arrivare al 4 gennaio nel miglior modo possibile. Ho avuto buone risposte anche dai ragazzi della Primavera. In questo momento abbiamo diversi giocatori fuori, Darmian, D’Ambrosio e Correa sono alla Pinetina, sono sicuro che li avremo presto con noi.

Foto: Getty – Simone Inzaghi

Scudetto? È un augurio e una speranza. Il Napoli ha fatto un percorso importante, ne mancano ancora 23 alla fine. C’è spazio per tutti. Dobbiamo lavorare sicuramente sui dettagli e sulla concentrazione. Avremo un gennaio molto impegnativo. Abbiamo visto che in 15 partite ci sono state 10 vittorie che però non bastano, il Napoli sta andando a ritmi elevatissimi, dobbiamo farci trovare pronti: con queste medie 30 punti non sono sufficienti“.