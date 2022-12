Rivelazione dell’agente: “Sta vivendo meglio la città di Napoli”

Nel corso della trasmissione “Un calcio alla Radio” in onda su Radio Napoli Centrale è intervenuto Mario Giuffredi. L’agente di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano ha parlato dei suoi assistiti e del momento del Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

Mario Rui Napoli (Getty Images)

Mario Rui, l’agente: “Sta vivendo di più la città di Napoli”

“Mario Rui sta benissimo: più passano gli anni, più si ambienta. Ha iniziato a vivere di più la città, sta meglio con l’ambiente e sta portando questo benessere in campo”.

“Alternanza con Olivera? Giusto per una squadra che lotta per tre competizioni che ci sia concorrenza ed alternanza. In ogni squadra, poi, ci sono quei due o tre calciatori che l’alternanza non la fanno poiché sono indispensabili, a detta dell’allenatore, come Di Lorenzo”.

“Le alternanze di quest’anno sono state principalmente Lozano-Politano e Mario Rui-Olivera. Spalletti ha preso il Napoli l’anno scorso senza fare acquisti, tranne Anguissa. Non si è mai lamentato, ha iniziato un progetto in cui nessuno credeva, gli vanno dati grandi meriti. Alcune cose che non condividevo, come le alternanze, alla fine gli hanno dato ragione”.