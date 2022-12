Giordano: “Napoli? Mi convinse Maradona, sapete come?”, poi la frase da brividi su Diego

Bruno Giordano, ex giocatore del Napoli, questa sera è stato ospite alla Rai durante la trasmissione Il Circolo dei Mondiali.

Giordano ha vestito la maglia del Napoli tra il 1985 e il 1988, sono stati anni d’oro per il club azzurro: dalle magie di Maradona fino alla conquista del primo scudetto.

Giordano a cuore aperto su Maradona: “Trasmetteva allegria, era una stella”

In particolare, proprio del Pibe de Oro, ne ha parlato l’ex attaccante del Napoli con parole da brividi ricche di commozione e gratitudine, inoltre, ha svelato anche un curioso retroscena riguardante il suo approdo al Napoli.

Diego Armando Maradona (Photo credit should read CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)

Queste le sue parole:

“Ero alla Lazio e in campo mi diceva di andare al Napoli. Non aspettava fine partita, mentre giocavamo provava, diceva: “L’anno prossimo devi venire a Napoli, devi giocare con me“. Provava a convincermi così”.

“Ci ha trasmesso questa sua allegria a Napoli, è stato un piacere giocare vicino al numero uno del calcio”.

“Avevo promesso a mia mamma di regalarle una gioia, era morte in un incidente stradale dieci mesi prima e con quello scudetto ce l’ho fatta”.

“Diego ha giocato in un periodo particolare, il calcio Mondiale era in Italia in quegli anni e Diego era la stella. È stato bello gustarselo durante l’allenamento, sono quelle persone mandate in terra per far vedere qualcosa di sensazionale. Non faceva passare il suo essere Maradona nemmeno al magazziniere”.