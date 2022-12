Donnarumma fa impazzire i tifosi del Napoli, che dichiarazione d’amore alla città!

Gianluigi Donnarumma, attuale numero uno del Paris Saint Germain, è intervenuto durante la trasmissione del comico Peppe Iodice Peppy Night Show, andata in onda questa sera su Canale 2. Il portiere della Nazionale ci ha tenuto a ribadire il suo amore per la sua città d’origine e la sua gente:

“Non lo so perché dal mio approdo al Milan ci sono stati dubbi sul mio amore per Napoli. Eppure se son qui è perché amo la mia città e amo Napoli, non c’è dubbio su questo”.

Italia Svizzera Donnarumma

Donnarumma:”Scudetto a Napoli? Sarei contentissimo”

L’estremo difensore del PSG, ai tempi del Milan, si rese protagonista di uno spiacevole episodio: un video sfottò inviato per gioco si trasformò in un vero e proprio caso nazionale, di seguito la sua spiegazione:

“Dopo la partita tra Milan e Napoli ero a cena con tutta la mia famiglia, uno dei miei parenti mi dice “facciamo un video scherzo a un nostro zio”. Dopodiché mi contattò un mio amico e mi manda il video e dissi a questo mio parente “A chi hai mandato il video?” e lui mi rispose “Guarda che ce l’hanno tutti”. Andai a dormire pensando ‘Riman succere nu burdell'”.

Poi un pensiero sui sogni scudetto del popolo azzurro:

“Abbiamo un sogno nel cuore… contento se succedesse? Troppo. Troppo”.

Giuseppe Esposito