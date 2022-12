Gli chiedono dello Scudetto: la risposta da brividi di Balotelli sul Napoli

Mario Balotelli è in questi giorni a Napoli in occasione della pausa dei campionati, dovuta dai campionati del Mondo in Qatar. L’attaccante quest’oggi ha riservato anche un omaggio a Diego Armando Maradona, al murales a lui dedicato nei Quartieri Spagnoli.

In serata, Balotelli è stato ospite della trasmissione “Peppy Night Show”, in onda su Canale 21 e condotto dal comico Peppe Iodice. Con lui, ospite anche Gianluigi Donnarumma, che nel corso della serata si è lasciato andare anche a dichiarazioni d’amore per Napoli e per i napoletani.

L’ex Milan, infatti, si dice “troppo contento” nel caso in cui la squadra di Luciano Spalletti dovesse vincere lo Scudetto.

FLORENCE, ITALY – JANUARY 26: Mario Balotelli of Italy in action during an Italy training session at Centro Tecnico Federale di Coverciano on January 26, 2022 in Florence, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Scudetto Napoli? Balotelli esce allo scoperto in diretta

Lo Scudetto è stato oggetto di discussione anche nel corso dell’intervento di Mario Balotelli, che si è dichiarato sempre simpatizzante dei colori azzurri e della città.

“Che ci dici su questo sogno Scudetto? È sempre stato un sogno anche per me”, ha detto l’attaccante. Inevitabile, l’applauso del pubblico presente in platea.