Amichevoli Napoli, dove si potranno vedere i match con Antalyaspor e Crystal Palace? Arriva il comunicato del club

Iniziato il mini ritiro invernale ad Antalya, in Turchia, i tifosi del Napoli non vedono l’ora di poter vedere di nuovo in campo i propri idoli.

L’amichevole contro il Villarreal del 17 dicembre sarà l’occasione per vedere gli azzurri di nuovo al Maradona, ma prima i ragazzi di Spalletti affronteranno altre due squadre in Turchia.

Mercoledì 7 dicembre alle ore 18:45 italiane il Napoli affronterà i padroni di casa dell’Antalyaspor, mentre domenica 11 dicembre sarà il turno del Crystal Palace.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Amichevoli Napoli, dove vedere match con Antalyaspor e Crystal Palace

Dove si potranno seguire le amichevoli turche del Napoli? La società ha comunicato che i match saranno trasmessi su DAZN e Sky. Questo il comunicato del club.

“Iniziati gli allenamenti in vista della Winter Football Series by Regnum, il Napoli giocherà due incontri amichevoli: contro l’Antalyaspor il 7 dicembre all’Antalya Arena (ora locale 20.45 ora italiana 18:45) e contro il Crystal Palace l’11 dicembre al Regnum Carya (ora locale 18:00 ora italiana 16:00).

Entrambe le gare saranno visibili su DAZN, incluse nell’abbonamento alla piattaforma.

Le due amichevoli in programma ad Antalya saranno disponibili anche in modalità pay per view a € 9.99 a gara sulla piattaforma satellitare di SKY dall’Italia”.