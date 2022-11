Il Napoli annuncia la nuova maglia per Natale: prezzo e dettagli

Il Mondiale in Qatar ha stoppato in maniera brusca la grande cavalcata del Napoli, ma adesso si torna in campo, anche se solo per allenamenti e amichevoli.

Gli azzurri voleranno in Turchia per preparare al meglio il big match contro l’Inter, gara in programma alla ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio 2023.

Intanto, con un bellissimo video con il Cholito Simeone protagonista, il Napoli ha annunciato una nuova maglia da gara.

Maglia Napoli Natale disponibile in tutti gli store

La società, tramite un tweet apparso sulla pagina ufficiale, ha voluto annunciare in maniera simpatica la Maglia Gara Natale. La divisa è totalmente azzurra con i bordi rossi e al centro della maglia c’è una renna con un cappellino di Babbo Natale.

Maglia Napoli Natale

La divisa dedicata ai bambini era stata già lanciata dal Napoli un paio di settimane fa, ma adesso la maglietta sarà disponibile anche per gli adulti.

La nuova maglia costerà sempre 125€, così come tutte le altre maglie gara di quest’anno, ed è già disponibile in tutti gli store ufficiali della SSC Napoli.

Inoltre, sull’Official Web Store SSC Napoli è disponibile anche tutta la collezione Natale: presenti anche il maglione a 69€ e il cappello a 29€, oltre il già citato Set Gara Junior a 45€.