Gioia Koulibaly, parole da leader: “In una squadra fa la differenza, siamo fratelli!”

Nella giornata di oggi, l’ex azzurro Kalidou Koulibaly è stato protagonista con la sua Nazionale nel match di Coppa del Mondo tra Ecuador e Senegal. Il difensore ha siglato la rete che ha riportato la squadra africana in vantaggio al 70esimo minuto, appena 180 secondi dopo il pareggio dell’Ecuador, conquistando un posto speciale nel cuore dei tifosi senegalesi.

Le parole di Koulibaly nel post-partita

In seguito alla partita Koulibaly ha lasciato alcune dichiarazione beIN SPORTS. Ecco quanto evidenziato:

“Sono davvero felice, è un momento emozionante. Sapevamo che sarebbe stato un match difficile contro un’ottima squadra, abbiamo lottato con grande determinazione per ottenere la vittoria e ci siamo riusciti. Adesso pensiamo alla prossima gara. Siamo un bel gruppo, con tanti giovani interessanti. Oggi siamo davvero felici”.

FOTO GETTY – Koulibaly Senegal

Mondiali Qatar 2022: parole da leader per il suo Senegal

Risposta importante nonostante l’assenza di Mané?

“Siamo un gruppo, siamo una squadra, siamo fratelli. Questo ha fatto la differenza. Sadio Mané per noi è un giocatore leggendario, ma ci abbiamo sempre creduto. Siamo felici, questa vittoria è per lui e per Papa Bouba Diop: oggi è il secondo anniversario della sua morte, volevamo fare qualcosa di speciale. Ringraziamo la sua famiglia”.

Il goal?

“Sono davvero felice, è il mio primo goal in nazionale. È fantastico segnare un goal al Mondiale, sono felice. Voglio continuare così”.