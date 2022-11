Scossone Juventus, adesso i bianconeri vogliono ripartire da lui: la notizia

Lo scossone in casa Juventus porta inevitabilmente a nuovi scenari futuri. La decisione di dimettersi per ripartire, il futuro vede protagonista uno degli artefici del progetto Napoli, che ha colpito e non poco la società bianconera.

Nel Consiglio d’Amministrazione di questa sera le dimissioni, annunciate anche con un comunicato ufficiale da parte della Juventus, ma la dirigenza che si occupa dell’area sportiva, avrebbe in mente sempre e solo un nome per il futuro: Cristiano Giuntoli.

La Juve non mollerà infatti la presa e, progettando il futuro, punterà proprio sul ds del Napoli che assieme a Spalletti e Aurelio De Laurentiis, sta portando il Napoli ai vertici del calcio in Italia e in Europa.

Cristiano Giuntoli

Juventus, obiettivo Giuntoli: le ultime

A riportare le ultime notizie in merito a quello che resta comunque un obiettivo della Juventus, è il collega ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà. Il noto giornalista infatti ha riportato quelle che sono le indiscrezioni in merito alla voglia di portare in bianconero, proprio Giuntoli, specie in questo momento delicatissimo dove la Juve cercherà di ripartire. Per ora il ds è molto concentrato sulle vicende in casa Napoli, ma occhio agli scenari futuri per lui.