Infortunio al Mondiale, si teme per un azzurro: “È in dubbio per la gara di domani”, le parole del CT

Non arrivano buone notizie per uno dei calciatori del Napoli presenti al Mondiale, in Qatar, perché il CT della sua Nazionale ha rivelato il problema che potrebbe costringere il giocatore a dare forfait per il prossimo match.

Si tratta di Kim Min-Jae, calciatore che aveva mandato in apprensione gli azzurri quando era rimasto a terra nel corso della sfida contro l’Uruguay, nella prima giornata del suo girone. Domani un nuovo impegno della Corea del Sud, in cui potrebbe essere assente proprio lo stesso Kim.

(Photo by François-Xavier MARIT / AFP) (Photo by FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP via Getty Images)

Infortunio Kim, le parole del CT in conferenza

Kim potrebbe saltare, a causa di un infortunio, la sfida tra Corea Del Sud-Ghana. A parlare del difensore del Napoli, è il CT della Nazionale asiatica, Paulo Bento: “Domattina soltanto decideremo cosa fare con Kim, se schierarlo o meno per la sfida contro il Ghana”.

Il problema legato all’infortunio di Kim sarebbe emerso proprio a causa del problema riscontrato nel match contro l’Uruguay. Da Napoli, gli azzurri, sperano non si tratti di nulla di grave e la Corea potrebbe appunto decidere di non rischiarlo nel delicato match contro il Ghana.