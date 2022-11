Home » News Calcio Napoli » Kim e Oliveira come Zielinski e Lozano: triplice fischio in Uruguay-Corea del Sud

Fari puntati inevitabilmente sul Qatar, dove stiamo assistendo ad un Mondiale piuttosto strano e molto rocambolesco.

La novità che poteva cambiare le carte in tavola era sicuramente il fatto di giocarli in inverno, e ciò ai nastri di partenza era un rebus per tutte le Nazionali, e dopo le prime partite le grandi sorprese non sono mancate.

Rimbombano le debacle di Argentina e Germania, rispettivamente con Arabia Saudita e Giappone, e fa rumore il pesantissimo 7-0 che la Spagna ha rifilato al Costa Rica.

Olivera Uruguay (Photo by PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images)

Uruguay-Corea del Sud: altro pareggio per due azzurri

Dopo la partita di questo pomeriggio però, un altro dato fa notevolmente impressione. Infatti in questo torneo stiamo assistendo a moltissimi 0-0, dovuti forse alla stanchezza dei giocatori costretti a fare partite a distanza ravvicinata ininterrottamente da agosto.

In particolare, dopo lo 0-0 tra Zielinski e Lozano in Messico-Polonia, ne è arrivato un altro quest’oggi tra Kim e Mathias Oliveira in Uruguay–Corea Del Sud.

Il terzino non ha particolarmente brillato, mentre il colosso coreano ha dimostrato al mondo intero ancora una volta il suo valore facendo una partita quasi perfetta.