Napoli e Roma su Solbakken, il norvegese ha scelto i giallorossi grazie a Mourinho

Con la sosta dovuta al Mondiale in Qatar le squadre di Serie A si stanno preparando per effettuare tournée, ritiri e amichevoli in giro per il mondo in modo da tenere in forma i giocatori non impegnati al Mondiale con le proprie nazionali.

Il Napoli andrà in Turchia, ad Antalya, nelle prime due settimane di dicembre dove effettuerà anche due amichevoli, mentre un’altra è prevista al Maradona a pochi giorni dalla ripresa del campionato (prevista per il 4 gennaio).

Ma la dirigenza azzurra non si ferma e pensa ai vari rinnovi di contratto e tiene un occhio sempre aperto sul mercato che si riaprirà con la sessione invernale di gennaio.

Solbakken Roma, Mourinho decisivo

Non dovrebbero esserci movimenti sia in entrata sia in uscita a gennaio per il Napoli, ma in estate gli azzurri sembravano a un passo da Ola Solbakken del Bodo/Glimt.

Ola Solbakken (FOTO – Getty Images)

L’attaccante norvegese, in scadenza al 31 dicembre 2022 con il proprio club, poteva essere un ottimo colpo a parametro zero, ma dopo diversi colloqui con il proprio entourage, il Napoli decise di non affondare il colpo.

Adesso, Solbakken ha raggiunto un accordo con la Roma e ieri è anche atterrato in Italia per firmare con i giallorossi. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” svela anche un retroscena particolare: a convincere il giocatore ci ha pensato lo stesso Mourinho che ha videochiamato Solbakken per spiegargli tutto il progetto.

Una chiamata decisiva che ha anche tolto ogni dubbio dalla mente del norvegese che ha deciso di firmare con i giallorossi senza troppi esiti.