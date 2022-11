Napoli su Mazzocchi, arrivano conferme: c’è da battere la concorrenza di due club

Momento di pausa per il Napoli: dopo una prima parte di stagione straordinaria, condita da un primo posto in classifica a +8 dal Milan secondo e una qualificazione agli ottavi di Champions League da prima nel girone, alcuni azzurri sono in vacanza per ricaricare le pile.

La squadra si ritroverà a Castel Volturno nel fine settimana prima di partire per la Turchia, dove gli azzurri svolgeranno una sorta di mini ritiro di due settimane circa. Previste anche due amichevoli con il Fatih Karagümrük di Andrea Pirlo e una tra Crystal Palace e Fulham.

Ma c’è chi non si è fermato un attimo, nemmeno in questo periodo di sosta: si tratta di Cristiano Giuntoli, sempre attivo tra rinnovi di contratto e colloqui con altri club per sondare qualche nome in vista del calciomercato.

Calciomercato Napoli, gli azzurri seguono Mazzocchi

Il Napoli visto in questa prima parte di stagione non ha bisogno di nessun accorgimento: difficilmente la rosa verrà toccata nel mercato di gennaio. Il DS Giuntoli, però, sarà sempre vigile e potrebbe regalare un acquisto a mister Spalletti in caso di opportunità favorevole sul mercato.

Tra i nomi accostati agli azzurri negli ultimi giorni c’è quello di Pasquale Mazzocchi, terzino destro della Salernitana che sta facendo vedere grandi cose in questo campionato, tanto da valergli la convocazione di Mancini in Nazionale.

Pasquale Mazzocchi (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” conferma l’interesse dei partenopei per il terzino napoletano, ma occhio alla concorrenza di due club italiani. Infatti, anche Inter e Roma stanno seguendo attentamente il difensore della Salernitana.

Il presidente granata Iervolino vorrebbe trattenere Mazzocchi a Salerno almeno fino al termine della stagione, ma se dovesse arrivare qualche offerta importante già a gennaio, verrebbe presa sicuramente in considerazione.