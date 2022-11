Adani pazzo di Raspadori: che elogio all’attaccante del Napoli!

L’Italia di Roberto Mancini vince 1-3 contro l’Albania dell’allenatore ex Napoli Edy Reja, grandi protagonisti di questa sera si sono rivelati i partenopei Di Lorenzo, autore del primo gol dell’Italia, Meret e Raspadori, tutti in campo sin dal primo minuto.

Raspadori ha guidato il tridente d’attacco con Grifo e Zaniolo. L’azzurro ha fornito l’assist dell’1-2 siglato da Vincenzo Grifo, ma durante tutta la durata del match si è distinto per la sua generosità, caparbietà, in aggiunta alle sue straordinarie doti tecniche.

Giacomo Raspadori Italia (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Adani esalta Raspadori: “È un professore”

Alla fine del primo tempo è intervenuto ai microfoni di Rai Sport Daniele Adani. L’ex difensore ha elogiato l’attaccante azzurro.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Raspadori è un giocatore che fa le cose giuste e si sta trovando molto bene con Grifo. Bravo anche Zaniolo. Sul primo gol, Bonucci sbaglia la marcatura, poi siamo riusciti a trovare il gol con Di Lorenzo e Grifo, nel secondo gol, però, la grande giocata la fa Raspadori“

Al termine del match il noto opinionista ha nuovamente sottolineato con parole al miele la prestazione dell’attaccante ex Sassuolo e ha esaltato anche la prestazione di Alex Meret, l’estremo difensore azzurro, protagonista di un’ottima partita, ha giocato la sua prima partita da titolare con la Nazionale.

“Molto bene la prestazione del portiere Meret, lì davanti rispetto alle ultime due partite dove c’erano due attaccanti, questa sera i tre attaccanti del tridente hanno calciato tutti e tre in porta, si sono trovati, hanno cambiato la posizione facilitati da quel “professore del gioco” che è Raspadori, è molto generoso, sa rifinire e sa mettersi in luce per ricevere palla, sa ripiegare, sa finalizzare e mandare allo stesso tempo in porta i compagni, oltre alle grandi doti tecniche”

