Acerbi incredulo sul Napoli: il difensore lo ha detto in diretta

Il Napoli da record di Luciano Spalletti sta stupendo veramente tutti: addetti ai lavori, tifosi, allenatori e anche alcuni calciatori. A parlare degli azzurri è stato Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, approdato alla corte di Simone Inzaghi la scorsa estate. Di seguito le sue dichiarazioni nell’intervista rilasciata a Sky:

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Sfida scudetto: Acerbi elogia il Napoli

”Manca la forza mentale di giocare ogni partita con maturità, fino all’ultimo sforzo, e non pensare di portarla a casa solo perché si crede di essere più forti”.

“Contro la Juve è mancata cattiveria, eravamo convinti di poterla portare a casa. Il Napoli sta andando veramente forte, sta facendo un campionato straordinario e non hanno perso niente, noi abbiamo perso qualche punto all’inizio“.

Un altro riconoscimento alla stagione stellare degli azzurri che non si fermano, continuando a macinare gioco e vittorie.Acerbi incontrerà sul proprio cammino i partenopei il 4 gennaio 2023, data di Inter-Napoli e prima gara dopo la sosta per il Mondiale. La sfida si terrà a San Siro in occasione della 16a giornata di Serie A.

Di Francesco Esposito